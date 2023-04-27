Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Kars İl Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

İl Emniyet Müdürlüğü önünde İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve Polis Tören Mangası tarafından karşılanan Genel Müdür Aktaş, personel ile tanıştı. Şeref Defterini imzalayan Genel Müdür Mehmet Aktaş, müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin yer aldığı toplantıda İl Emniyet Müdürü Sağdıç'tan İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde genel asayiş durumu, icra edilen faaliyetler ile personel durumu hakkında detaylı bilgi aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılan toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.