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Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Kars'ta

Bir diz temaslarda bulunmak üzere Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş,Kars’a geldi.

Bir diz temaslarda bulunmak üzere Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş,Kars'a geldi.


Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ü makamında ziyaret etti.


Aktaş'ı valilikte Vali Yardımcıları Zafer Yiğit, Mehmed Zahid Doğu, Selçuk Haskırış ve Musa Aydemir karşıladı. Genel Müdür Aktaş, Valilik Şeref defterini imzaladı bire süre Vali Öksüz ile görüşen Aktaş, Valilik çıkışında bir de hatıra fotoğrafı çektirdi.

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