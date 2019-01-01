İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evine gelen tilkiyi kendi eliyle besledi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yaşayan İsa Çakal, havaların soğumasıyla yiyecek bulamayan ve aç kalıp evine gelen tilkiyi eliyle besledi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşayan İsa Çakal, havaların soğumasıyla yiyecek bulamayan ve aç kalıp evine gelen tilkiyi eliyle besledi.


Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ikamet eden İsa Çakal'ın evinin önüne havaların soğumasıyla aç kalan tilkiler gelmeye başladı. Tilkileri gören Çakal, zaman zaman onlara aç kalmaması için yiyecek vermeye başladı. Yavru olduğu tahmin edilen tilki, ekmek alırken cep telefonuyla görüntülendi.


Tilkinin sürekli evlerinin olduğu yere geldiğini ve kent insanının doğaya ve yaban hayatına karşı son derece duyarlı olduğunu belirten Çakal, bu tarz davranışların örnek olmasını dilediklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.