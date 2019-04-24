Fransa ve İtalya Büyükelçilerini Ermeni katliamlarının belgelerini göstermek için Kars'a davet ettiler

Kars Ulu Cami Dernek Başkanı Yasin Aşkın Yıldırım, "1915 ve 1920 yılları arasında Ulu Cami'de ve Kars çevresinde 30 bine yakın şehidimiz maalesef yakılarak katledildi. Ulu Cami'de yapılan katliamların belgeleri ellerimizde mevcut" dedi. Yıldırım, belgeleri cami avlusunda sergileyeceklerini söyleyerek Fransa ve İtalya Büyükelçilerini Kars'a davet etti.

Kars'ın Kaleiçi Mahallesi'nde bulunan ve 17'nci yüzyılda Osmanlı Padişahı Sultan İbrahim döneminde yaptırılan Ulu Cami, Ermeni mezaliminin canlı izlerini günümüze taşıyor. Ermeniler, 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı'ndan sonra Kars'ın Rus işgalinde kaldığı yıllarda şehrin ileri gelenlerinden 286 kişiyi, camiye 'anlaşma yapacağız' vaadiyle topladı. Ermeniler daha sonra ateşe verdikleri camide 286 Türk'ü yaktı. Diri diri yakılan insanların duvarlara sıçrayan kan ve yağlarının izi ise Ulu Cami Derneği tarafından çerçeve içerisine alınarak Ermeni katliamının belgesi olarak muhafaza ediliyor.

"Katliamların belgeleri ellerimizde mevcut"

Ulu Cami Dernek Başkanı Yasin Aşkın Yıldırım, Kars Ulu Cami'nin Türkiye'de en dramatik olayların yaşandığı cami olduğunu söyledi.

Başkan Yasin Aşkın Yıldırım, "1915 ve 1920 yılları arasında Ulu Cami'de ve Kars çevresinde 30 bine yakın şehidimiz maalesef yakılarak katledildi. Ulu Cami'de Kars'ın ileri gelenleri, Ermeni ahalisinin ileri gelenleri istişare yapalım diye topladılar. Burada bir tezgah kuruldu. 286 kişi olduğu söylenen şehitlerimizi burada yakarak katlettiler. Bunların belgeleri var mı var. Evet, Kars'ta yapılan katliamların, Ulu Cami'de yapılan katliamların belgeleri ellerimizde mevcut. Caminin içerisinde de tahrip olduğu için yakıldığı için kalan kan yağ izlerinin bulunduğu taşları muhafaza altına aldık. Yağ izlerinin bulunduğu bir taş çerçeve içerisine alınmış" dedi.

Öte yandan Ulu Cami Derneği tarafından "Ulu Cami'nin Tanıklığı'nda Mezalimin Başkenti Kars'ta Ermeni Mezalimi'nin 104'üncü yıldönümü" dolayısıyla 26 Nisan Cuma günü program düzenlenecek.

Yıldırım Fransa ve İtalya Büyükelçilerini Kars'a davet etti

Düzenleyecekleri programa Fransa ve İtalyan Büyükelçileri'ni davet eden Ulu Cami Derneği Başkanı Yasin Aşkın Yıldırım, "26 Nisan 2019 Cuma günü Kars Ulu Cami'de özellikle, Kars ve çevresinde Ermeni katliamlarının arşivlerini, belgelerini, cami avlusunda sergileyeceğiz. Daha önce Fransa ve İtalya Ermeni katliamları ile ilgili 24 Nisan'ı kabul ettiklerini dair açıklama yapmışlardı. Biz kendilerini Kars'a davet ediyoruz. Özellikle İstanbul ve Ankara'da bulunan Fransa ve İtalya'nın Büyükelçilerini Cuma günü yapacağımız programa davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kars Ulu Cami duvarlarında bulunan ve Ermeniler tarafından yakılan Türklerin ‘kan ve yağ' izleri çerçeveye alınarak muhafaza ediliyor. Ulu Cami önünde bulunan kitabede ise Ermeni mezaliminin fotoğrafları yer alıyor.