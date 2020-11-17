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Freni boşalan kamyondan atladı, tomrukların altında hayatını kaybetti

KARS (İHA) – Kars’ın Sarıkamış ilçesinde freni boşalan hareket halindeki kamyondan atlayan 3 kişiden 1’i tomrukların altında kalarak hayatını kaybetti.

KARS (İHA) – Kars'ın Sarıkamış ilçesinde freni boşalan hareket halindeki kamyondan atlayan 3 kişiden 1'i tomrukların altında kalarak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Kars'ın Sarıkamış ilçesi Karakurt köyü İznos mevkide bir kooperatife ait ağaç kesim, boylama, taşıma ve budama işini alan E.D. (42) ile birlikte E.K. (33) ve G.A (27) 41 LU 293 plakalı kamyonu ile tomruk çektiği sırada kamyonun freni boşaldı.


Kamyonu durduramayan sürücü E.D. ve içerisinde bulunan E.K. ile G.A. hareket halindeki kamyondan atladı. Kazada kamyon sürücüsü E.D. tomrukların altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyondan atlayan E.K. ve G.A. ise hafif şekilde yaralandı.


Yaralılar ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden E.D. ise hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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