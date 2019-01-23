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Göç edemeyen leylekler eksi 28 derecede Kars'ta yaşıyor

Sibirya soğuklarının etkili olduğu ve hava sıcaklığının geceleri eksi 28 dereceye düştüğü Kars’ta göç edemeyen leylekler Kars Çayı’nda yiyecek arıyor.

Sibirya soğuklarının etkili olduğu ve hava sıcaklığının geceleri eksi 28 dereceye düştüğü Kars'ta göç edemeyen leylekler Kars Çayı'nda yiyecek arıyor.


Havaların soğumasıyla birlikte sıcak bölgelere göç eden leyleklerden 2'si Kars'ta kaldı. Hava sıcaklığının eksi 28 dereceye kadar düşmesine rağmen Merkez Dikme köyünde bulunan leylekler, göç kervanına katılamadı.


Geceleri köyde yaşayan leylekler, gündüzleri ise Kars Çayı'na gelerek yiyecek arıyor. Kara ve soğuğa aldırış etmeden Kars'ta kalan leyleklere vatandaşlar “Karslı” demeye başladı.


Normal şartlarda leyleklerin göç ederek 3 ay öncesinden Kars'tan gitmesi gerektiğini belirten Urşen Ali Demir, "Şu anda sizlerin de gördüğü gibi leylek buralı. Normalde bildiğiniz gibi leylekler sıcak iklimi sever. Sıcak yerlere göç ederler. Ama bu gördüğünüz leylek bizim gibi soğuk iklimi seviyor ve Kars'ı benimsemiş, bizim gibi o da Karslı" dedi.


Kars Çayı'nın buz tutmayan yerlerine gelerek akşam saatlerine kadar yiyecek arayan leylekler, hava kararınca Dikme köyünün yolunu tutuyor. Soğuk kış gecelerini köyde ahırlarda geçiren leylekler, köylülerden rahatsız olmuyor.


Öte yandan vatandaşlar karlar arasında buz gibi soğukta merakla leylekleri izliyor.

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