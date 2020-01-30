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Göç edemeyen leylekler Kars'ta kaldı

Göç edemeyen leylekler Kars’ta kaldı.

Göç edemeyen leylekler Kars'ta kaldı. Eksi 17 derece soğukta kentte kalan leylek görenleri şaşırttı.


Genelde havaların soğumasıyla birlikte sıcak bölgelere göç eden leyleklerin zaman zaman gece hava sıcaklığının eksi 17 dereceye düştüğü Kars'ta kalması görenleri şaşırtıyor. Kışın en soğuk günlerinin yaşandığı kentte Merkez Dikme köyünde bulunan 2 leylek göç kervanına katılamadı. Göç edemeyen ve köyde kalan leyleklerin geceleri nerede geçirdiği bilinmezken, leylekler gündüzleri ise Kars Çayı'na gelerek burada karınlarını doyuruyor.


Kars Çayı'nda yiyecek ararken kameralara yansıyan leylerin zaman zaman üşüdüğü görüldü. Leylekler daha sonra bulundukları yerden uçarak gözlerden kayboldu.

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