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Göç yolunda yorulan akbaba çifti Kars'a indi

Türkiye üzerinden sıcak ülkelere göç eden akbaba çifti Kars’ta görüntülendi.

Türkiye üzerinden sıcak ülkelere göç eden akbaba çifti Kars'ta görüntülendi.


Türkiye'deki 4 akbaba türünden birisi olan ve leşler ile kemikleri temizleyerek, doğaya büyük katkı sağlayan, adeta doğanın çöpçüsü olan "kara akbabalar" göç yolunda yorgun düşünce Kars'a indi.


Kars-Arpaçay-Akyaka yol ayrımında karlı araziye inen akbaba çifti, bir süre karların üzerinde dinlendi. Tekrar yolculuğuna devam etmek isteyen akbabalar, bir süre uçtuktan son bulundukları yerin 400 metre üzerine tekrar inerek dinlenmeye başladı.


Göç yolunda yorgun düşen akbaba çifti, daha sonra uçarak gözlerden kayboldu.

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