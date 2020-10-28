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Harakani Hazretleri'nin türbesine kandilde ziyaretçi akını

Kars’ta Evliya Camii Külliyesi içerisinde bulunan Ebu’l Hasan Harakani Hazretleri’nin kabri, her kandil olduğu gibi Mevlid Kandili’nde de ziyaretçi akınına uğradı.

Kars'ta Evliya Camii Külliyesi içerisinde bulunan Ebu'l Hasan Harakani Hazretleri'nin kabri, her kandil olduğu gibi Mevlid Kandili'nde de ziyaretçi akınına uğradı.


Ebu'l Hasan Harakani Hazretleri'nin türbesini ziyaretin ardından vatandaşlar, camide namaz kılarak, kandil vesilesiyle okunan Kur'an-ı Kerim ve ilahileri dinledi, ellerini semaya açıp dualar etti. Kandilde türbeyi ziyaret eden Kağızmanlı Hüseyin Parlak, “Bugün nasip oldu. Bildiğiniz gibi bu gece Mevlid Kandili, bizde bu duygumuzu, bu sevincimizi, bu neşemizi paylaşmak üzere Hasan Harakani Hazretleri'ni ziyarete geldik. Rabbime şükürler olsun. Hele bu günlerde daha fazla böyle veliyullahlara önem vermemiz lazım. Ziyaret etmemiz lazım. Avrupa'da, Fransa'da Peygamber Efendimize çok hakaretler yapılmakta, onların hepsini Allah'a havale ediyoruz. Güneş üfürmekle nasıl sönmezse, İslam'ın nuru da sönmeyecektir. Cenab-ı Allah öyle buyuruyor. Kafirler çatlasa da patlasa da Allah nurunu tamamlayacaktır” dedi.


Öte yandan Hasan-ı Harakani Türbesi'ne gelen vatandaşlar pandemi tedbirleri kapsamında sırayla içeride yoğunluk oluşturmayacak şekilde içeriye alındı. Dualarını eden vatandaşlar daha sonra dışarı çıktı.

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