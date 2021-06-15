Hasan Cellat'a özel ödül

Kars Sarıkamışlı Fotoğraf Sanatçısı Hasan Cellat, Moskova'da Sarıkamış'ı temsil ederek “Nazım Hikmet Dostluk” fotoğraf yarışmasında ödül aldı.

Moskova'da Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen “Nazım Hikmet Dostluk” fotoğraf yarışması sona erdi. Yarışmaya Kars'ı temsilen Fotoğraf Sanatçısı Hasan Cellat da katılarak dört adet fotoğrafı sergileme ödülü aldı.

Cellat yaptığı açıklamada, “Kars'ın ve özellikle Sarıkamış'ın tarihi ve doğal güzelliklerini Uluslararası platforma taşıdığım için mutluyum. Moskova Nazım Hikmet dostluk fotoğraf yarışmasında dört fotoğrafımızda dereceye girip ödüle layık görüldü ve bu fotoğrafların Sarıkamış da çekilmiş olması ilçem adına gurura vesile oldu. Ayrıca organizasyonda emeği geçen Moskova Yunus Emre Enstitüsü, Rus Türk İş Adamları Birliği, Moskova Nazım Hikmet Kütüphanesi ve yarışma seçici kuruluna teşekkür ederim. Nazım ustaya ölüm yıldönümünde binlerce selam olsun. Saygıyla anıyorum” dedi.