Hayvan pazarında bayram yoğunluğu

Kars'ta, Kurban Bayramı'na bir gün kala hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor.

Kurban bayramı öncesinde alışverişlerini sürdüren vatandaşlar, kurbanlık hayvan almak için Kömür Tevzi önünde kurulan hayvan pazarına akın etti. Pazarda havyan sahipleri ile sıkı pazarlık eden vatandaşlar, kurbanlıklarını alarak evlerinin yolunu tutuyor. Bazı vatandaşlar ise fiyatların düşmesini bekliyor.

Büyükbaş hayvanının 5 ile 10 bin lira, küçükbaş hayvanların da 600 ile bin 500 liraya satıldığı Kars'ta alıcılar fiyatları pahalı bulurken, satıcılar ise fiyatların çok uygun olmasına rağmen hayvanlarını satamadıklarından yakınıyor.

Hayvan piyasanın olmadığını ifade eden Tanju Kaya, “Bu yıl piyasa yok, satamadık. 100 hayvan getirdik, 55 tanesi kaldı, satamıyoruz. Fiyatlarımız 700 liradan başlıyor. 800 liraya kadar hayvan var. Satışlarımıza bugün ve yarın devam edeceğiz” dedi.

“Meydan durumu çok kötü”

Meydan durumunun çok kötü olduğunu belirten Mehmet Yavuz Gül, “Meydan durumu çok kötü, yazın 3 ay, 4 ay otardığımız malı şuan satamıyoruz. Yazın aldığımız malı, şuan aldığımız paraya satamıyoruz. Bunun hamallığını yaptık, çöle götürdük, otardık. Yemler pahalı, esnaf ağlıyor satış yok. Çok kötü bir durumda, kriz diyebiliriz. 5 bin liralık mal, 3 bin liraya düştü” diye konuştu.

Öte yandan, küçükbaş hayvanın çoğunlukta olduğu hayvan pazarında, satıcılar, hayvanlarını satmak için yoğun mücadele veriyor. Bayrama bir gün kala yoğunluğun yaşandığı pazarda, alıcılar ise pazarlık yaparak fiyatların biraz daha düşmesi bekliyor.

Bazı satıcılar ise bayram sabahı da pazarda hayvan satacaklarını kaydettiler. Kars'ta bayram yoğunluğu devam ediyor.