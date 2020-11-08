HDP'li belediyeden bir kısım medyaya 5 ayda 209 bin lira

HDP döneminde Kars Belediyesinden bazı medya kuruluşlarına 5 ay içinde 'reklam, bilet, ağırlama, danışmanlık ve eğitim, temsil giderleri' adı altında toplam 209 bin lira aktarıldığı ortaya çıktı.

Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in talimatıyla belediyenin 2019 yılında kendilerine yakın gördükleri medyaya çeşitli kalemlerde belediye bütçesinden ödeme yaptığı ortaya çıktı. 5 ay içindeki ödemelerin toplamda 209 bin lira olduğu belirlendi.

2019'un 8'inci ayında bazı medya kuruluşlarına reklam için 6 bin 463 lira, bilet ücreti için 55 bin 450 lira, 9'uncu ayda ağırlama bilet giderleri için 20 bin 857 lira, reklam için 23 bin 986 lira, 10'uncu ayda bilet ücretleri için 10 bin 503 lira, danışmanlık, eğitim ve reklam gideri için 20 bin 743 lira, 11'inci ayda reklam ve ağırlama için 44 bin 612 lira, bilet ücreti için 5 bin 51 lira ve 12'nci ayda ise temsil ve ağırlamaya 17 bin 148 lira ödenirken, reklam tanıtıma da 19 bin 927 lira olmak üzere 5 ayda toplam 209 bin 72 lira ödeme yapıldığı anlaşıldı.