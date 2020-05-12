Husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Kars'ın Kağızman ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Kağızman ilçesine bağlı Kuloğlu köyünde aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet olan iki aile arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma üzerine S.G., F.G. ve A.G., Daşdan ailesinin ikamet ettiği eve silahla ateş açtı. Daşdan ailesinin de silahla karşılık verdiği kavgada Gökhan Daşdan ve Ümit Daşdan olay yerinde hayatını kaybederken, İzzet Daşdan ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan İzzet Daşdan, olay yerine gelen ambulansla Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gökhan ve Erdem Daşdan'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Kağızman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkış noktalarında yoğun güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.