Iğdır Üniversitesi'nin ilk fahri doktorası Ahmet Arslan'a

Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan'a verdi.

Iğdır Üniverstesi'de Fahri Doktora tevcih töreni düzenlendi. Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma yaptı. Alma, Ahmet Arslan'ın siyasi ve bürokrasi kariyerinin çok başarılı olduğunu, aynı zamanda bölgeye ve Iğdır'a yaptığı katkılardan dolayı kendisine fahri doktora verdiklerini belirtti.

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Iğdır Üniversitesi Senatosu'na kendisine uygun gördükleri fahri doktoralık unvanından dolayı teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından Rektör Mehmet Hakkı Alma, Milletvekili Ahmet Arslan'a fahri doktoralık unvanını verdi.