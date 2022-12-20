İlgar ve Polat'ın İkinci kitabı çıktı

Koray İlgar ve Kafkas Üniversitesi Geleneksel Aşık Sanatı ve Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı aynı zamanda Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Sibel Polat'ın ikinci kitabı çıktı.

İlgar ve Polat, ikinci kitaplarında Mahalli Sanatçı Gökhan Azizoğlu'nun Anlatımıyla ‘Akordeon ve Garmon İcracılığı' konusunu işledi.

Polat, “Mahalli Sanatçı Gökhan Azizoğlu'nun Anlatımıyla Kars Yöresinde Akordeon ve Garmon İcracılığı” başlıklı kitabını İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, Gazeteci-Sanatçı-Eğitimci Salih Şahin, İhlas Haber Ajansı Kars Temsilcisi Işık Çapanoğlu ve bu çalışmaya kaynaklık ederek değerli katkılarda bulunan Gökhan Azizoğlu'na imzalayarak takdim etti.