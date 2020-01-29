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İran uyruklu bir kişinin mide ve bağırsağından uyuşturucu çıktı

Kars’ta polis ekipleri tarafından yabancı uyruklu bir kişinin bağırsak ve midesinde uyuşturucu madde olduğu istihbaratı sonucu yapılan operasyonda yabancı uyruklu kişi ile beraberindeki 4 zanlı gözaltına alındı.

Kars'ta polis ekipleri tarafından yabancı uyruklu bir kişinin bağırsak ve midesinde uyuşturucu madde olduğu istihbaratı sonucu yapılan operasyonda yabancı uyruklu kişi ile beraberindeki 4 zanlı gözaltına alındı.


Alınan bilgilere göre, Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İran uyruklu kişinin üzerinde uyuşturucu madde getireceği yönünde aldığı istihbarat sonucu operasyon düzenlendi. Digor- Kars karayolu üzerinde polis ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında takibe alınan içerisinde 5 kişinin bulunduğu araç durduruldu. Araçta yapılan aramada ruhsatsız silah ele geçirilirken yakalanan zanlılar hastaneye götürülerek röntgen çektirildi. Röntgen sonucunda İran uyruklu A.P.'nin midesinden 107,92 gram metamfetamin, ayrı folyoya sarılı 3 gram metamfetamin, 64 gram esrar olduğu tespit edildi.


Operasyonda İran uyruklu A.P., N.Ş., Ö.A., M.Y. ve Ş.K. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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