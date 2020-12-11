İşçilerin eksi 10 derece soğukta ekmek mücadelesi

Kars'ta eksi 10 derece soğukta dışarıda çalışan işçiler zor anlar yaşıyor. İşçilerin soğuk havaya aldırış etmeden yaktıkları ateşte ısınarak ekmek mücadelesi vermesi kameralara yansıdı.

Kars'ta yağan karın erimesiyle birlikte etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte yürütülen hamamların restorasyon çalışmaları ve Kars Vadisi Projesi çalışmaları eksi 10 derece soğuğa rağmen aralıksız devam ediyor. Soğuk havada yaktıkları ateşte hem ısınıp, hem de işlerini yapan işçiler, adeta soğukla mücadele ediyor.

Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar akşam saatlerine kadar devam ederken, işçiler öğlen yemeğini de dışarıda soğukta yaktıkları ateşin başında yemeğe çalışıyor. Ateşin sıcağında yemeklerini yedikten sonra tekrar işlerine devam ediyor.

“Ateş yakarak ısınıyoruz”

Kars'ta havaların bayağı soğuduğunu belirten işçilerden Mehmet Aymergen, “Memleketimizin soğuk havasını zaten herkes biliyor. Eksi derecelerde çalışıyoruz. Bu soğuğa rağmen işi bitirmeye çalışıyoruz. Allah'ın izniyle işi bitirme aşamasına geldik. Hava soğukluğu belli zaten, ateşle kendimizi ısıtıyoruz. Ateş olmazsa zor çalışırız. Bu soğukta dışarıda yemek yiyoruz. İnşallah işimizi bitiririz” dedi.

Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düştüğü kentte su göletleri de buz tuttu. Soğuk havada işlerini gitmek için sokağa çıkan vatandaşların ise adeta nefesleri dondu. Soğuk havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceği öğrenildi.