Jandarma firari şahsı kıskıvrak yakaladı

Edinilen bilgiye göre, hakkında "Resmi belgede sahtecilik, Kasten yaralama, Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından toplam 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs Selim İlçesi mülki sınırları içerisinde yapılan titiz planlama ve takip sonucunda yakalandı.

Şahıs adli işlemlerinin bitmesine müteakip tutuklanarak cezaevine teslim edildi.