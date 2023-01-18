Jandarma'dan uyuşturucuya geçit yok

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca Digor İlçesi mülki sınırları içerisinde icra edilen operasyonda, önceden tespit edilen 4 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 425 gr uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay ile ilgili tespit edilen şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada asli vazifesi olan tüm vatandaşların emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam edileceği belirtildi.