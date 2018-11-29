Kablo hırsızları tutuklandı

Kars'ta Türk Telekom'a ait kabloları çaldıkları tespit edilen hırsızlar yakayı ele verdi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Paşaçayırı Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Türk Telekom Müdürlüğü'ne ait 4 ayrı kabinden 100 metre uzunluğundaki yeraltı telefon ve internet kablosunun çalınması olayı ile ilgili yapılan araştırmada, olayı şüpheli 5 kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis, şüphelileri çalmış oldukları 350 kilo ağırlığında yakılmış haldeki kablolarla birlikte kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Hırsızlık olayı ile ilgili yapılan detaylı araştırmalarda şüphelilerden yakalanan malzemelerin bir kısmının Kağızman Paslı Köyü'nden 21 Kasım 2018 günü gece geç saatlerde çalınan 3 bin 600 metre uzunluğundaki telefon kabloları olduğu tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçen polis, hırsızlık olayı ile ilgili ayrıca adli işlem başlatırken, yakalanarak gözaltına alınan şüpheli 5 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nden işlemleri tamamlanan şüpheliler Adli'ye sevk edildi. Adliye'ye sevk edilen şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.