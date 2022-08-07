Kafkas Kartalı filmine ev sahipliği yapmıştı

1968 yılında başrollerini Fatma Girik ile Fikret Hakan'ın oynadığı "Kafkas Kartalı" filmine ev sahipliği yapan Kars Kalesi'nin hemen arkasında bulunan merdivenli giriş, kimliği belirsiz kişi ve kişilerce taşları kırılarak zarar verildi.

Kars'ta bir çok tarihi yapı gözler önünde yıkılıp kaybolurken, elde bulunan tarihi değerlere ise yetkililer sahip çıkmıyor. Kars Kalesi'nin arkasında bulunan kapısının girişi için yapılan merdivenler ve nöbetçi kulübeleri kimliği belirsiz kişilerce yıkılmış, taşları kırılmış ve bazı yerleri ise defineciler tarafından kazılarak zarar görmüş durumda bulunuyor.

Her gün yüzlerce insanın gerek araçlarıyla ve gerekse yürüyerek çıktığı Kars Kalesi'nin arka giriş kapısını kullanmak için yapılan tarihi merdivenlerin taşlarının kırılması görenleri üzüyor.

Kars'ta tarihi değerlere yeterince sahip çıkılmadığını ifade eden vatandaşlar, "Türkiye'nin hiçbir kentinde bu kadar tarihi değer yok. Neden bu değerlere sahip çıkılmıyor. Tarihi yapılardan kim sorumlu, sorumlu olanlar neden bunları korumuyor. Kars'ta bulunan tarihi değerler başka bir şehirde olsaydı, o şehir ihya olurdu" diyerek tepki gösterdiler.

Öte yandan Kars Kalesi'nin arkasında bulunan Kafkas Kartalı filmine ev sahipliği yapan tarihi merdivenlerin duvarları resmen balyozla kırılmış, merdivenlerin basamaklarında bulunan kulübelerin içi ise içler acısı, içkicilerin mekanı haline gelen kulübeler, definecilerden de nasibini almış, bir çok noktası kazılan kulübeler ise yıkılmaya yüz tuttu.