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Kafkas Üniversitesi ile Kırıkkale Üniversitesi arasında işbirliği

Kars Kafkas Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi ve Prof.

Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı, arasında ‘İşbirliği Protokolü' imzalandı


Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile ilan edilen “2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” etkinlikleri kapsamında İBTAV Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Arslan ve Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu'nun katılımıyla işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol ile İslam Bilim Tarihinin dünya medeniyetine yaptığı katkılar çerçevesinde, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in çalışmalarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması amaçlanıyor.


“2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” kapsamında, her türlü yarışma, seminer ve etkinlikler, koordinatörlük görevini yürütecek Kırıkkale Üniversitesi tarafından programlanacak. Bu kapsamda Kafkas Üniversitesi, işbirliği kapsamında yıl boyunca panel, seminer ve konferanslar düzenleyecek. Üniversitenin resmi web sayfasından ve sosyal medya hesaplarından Prof. Dr. Fuat Sezgin'in çalışmaları ve İslam Bilim Tarihi konusunda kamuoyunu bilgilendirici paylaşımlar yapacak.


Ayrıca protokol kapsamında İslam Bilim Tarihi ile ilgili araştırma merkezinin kurulması için alt yapı çalışmaları başlatılacak ve Kafkas Üniversitesi'nde bulunan bir mekana veya alana Prof. Dr. Fuat Sezgin ismi verilecek.

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