Kafkas Üniversitesi'nde "21. Yüzyılda Sağlık Hizmetleri" konferansı

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ)'de "21. Yüzyılda Sağlık Hizmetleri" konulu uluslararası konferans düzenlendi.

KAÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Konferans Salonu'nda Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Gürcistan Tiflis Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nce ortaklaşa düzenlenen konferans yoğun ilgi gördü.

Konferansta, 21. Yüzyılda önem taşıyan Şeker Hastalığı, Şeker Hastalığına bağlı Görme Kaybı, Gelişen Yapay Zeka-Makine Öğrenimi-Derin Öğrenmenin Sağlığa Olan Etkisi, Hava kirliliğinin insan sağlığı üzerine etkisi, Vitamin D eksikliğinin sağlık üzerine olan etkisi, Aşı tereddüdü ve Gürcistan'ın sağlık göstergeleri bilim insanları tarafından masaya yatırılarak tartışıldı.

Konferansta ayrıca 21. yüzyılda sağlık bakımı sisteminde toplumu bilinçlendirme ve hastalıklar hakkında farkındalığa önem verildi. Gürcistan Tiflis Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden gelen bilim insanları kafilesi, Kongre Organizasyon Komitesi Üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Neşe Polat, Dr. Öğretim Üyesi Yakup Baykuş, Dr. Öğretim Üyesi Lokman Balyen ve Dr. Öğretim Üyesi Fatih Kara, Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrenci Temsilcisi Sercan Kenan Başarır tarafından karşılandı.

Katılımcılar Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin çeşitli bölüm, servis, poliklinik ve ünitelerini ziyaret ettikten sonra Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Temel Bilimler Laboratuvarlarını ve Merkezi kütüphaneyi gezerek bilgi alış verişinde bulunuldu.Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Kadir Aslan ziyaret eden heyet, kongre organizasyon komitesi 2 üniversite arasında öğretim üyesi ve öğrenci değişim programını hayata geçirmek için ilk adımı attılar.

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden ve sempozyumda davetli konuşmacı ve moderatör görevlerini üstelenen Dr. Lokman Balyen, önümüzdeki dönemde bu tür sempozyumların rutine bağlanması gerektiğini belirtti.

Balyen, 2 üniversite arasında işbirliği ve dostluğun tesisi edilmesi gerektiğini ve bu bilinç ile hareket edilirse her 2 üniversitenin yararına olacağını kaydetti

Dr. Balyen, Yapay zeka hastalıkların tanı ve tedavisinde yakın gelecekte sağlık sisteminde önemli bir klinik etkiye sahip olacağını söyledi.

Dr. Balyen, “Yakın gelecekte yapay zeka destekli otomatik tarama ve tanı, doktorların yükünü en aza indirmeye ve oftalmoloji kliniklerindeki rollerini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olabilir. Yapay zeka hastalara daha fazla tıbbi fırsat sağlayabilir ve bir göz doktoruna başvurmadan bir göz bakım kliniğine erişim engellerini azaltabilir. Yapay zeka tabanlı yeni teknolojiler sosyal eşitsizlikleri azaltabilir. Sağlık sektörü yakın gelecekte yapay zeka tarafından yeniden şekillenecek gibi görünüyor'' dedi.

Konferansta; Halk Sağlığı Uzmanı Dr. İrine Zarnadze, ‘Toplumsal bilinç ve farkındalık', Halk Sağlığı Uzmanı ve Tıp Tarih ve Etiği Başkanı Dr. Neşe Polat, ‘Bilime ve kanıta dayalı, öğrenci merkezli tıp eğitimi', İç Hastalıkları Uzman Dr. Lütfiye Seçil Deniz Balyen, ‘Diyabetin Yaygınlığı', Biyokimya Uzmanı Dr. Fatih Kara, ‘Vitamin D eksikliği', Çevresel ve Mesleki Hastalıklar Bölümü Başkanı Dr. Revaz Kverenchkhiladze, ‘Hava kirliliğinin teşkil ettiği sorunlar' ve Jinekolog ve Halk Sağlığı Uzmanı Levan Baramidze, ‘Sovyet rejiminden sonra özgürlünü kazanan Gürcistan'ın sağlık sistemi' konularında katılımcılarla bilgi ve birikimlerini paylaştılar.

Kafkas Üniversitesi'nde düzenlenen 21. Yüzyılda Sağlık Hizmetleri" konulu uluslararası konferans sonunda katılımcılara birer plaket verilirken, katılımcılar daha sonra Kars'ı gezdi.