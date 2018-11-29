Kafkas Üniversitesi'nde devir teslim töreni yapıldı

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Rektörlüğü'ne 23 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı'nın 2018/239 sayılı kararı ile atanan Prof. Dr. Hüsnü Kapu, yeni görevini düzenlenen tören ile Prof. Dr. Sami Özcan'dan teslim aldı.

Kafkas Üniversitesi Senato Salonu'nda düzenlenen törene Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber ile birlikte çok sayıda akademisyen katıldı.

İl olarak söz alan ve Kafkas Üniversitesi'ne 1986 yılında öğrenci olarak başlayan ardından çeşitli kademelerde görev alan ve son 8 yıl Kafkas Üniversitesi Rektörlük görevini yürüten Prof. Dr. Sami Özcan, karma karışık duygular içerisinde olduğunu ve heyecanlandığını söyledi.

Özcan, “1986 yılında geldim Kars'a, yaklaşık 30 yıldır Kars'ta yaşıyoruz. Çocuklarımız burada doğdular, burada büyüdüler. Hatta burada görev yapıyor. 52 yaşındayım, bu zamana kadar hayatımın en güzel günleri burada geçti. Doktoramızı yapıp geldikten sonra 1995 yılından beri Kafkas üniversitesinin mensubu olarak görev yaptık. Görevimiz süresince her şeyi iyi olsun, güzel olsun diye görev yaptık. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın, üniversitemize, Türkiye'mize, şehrimize güzel şeyler yapmaya çaba gösterdik. 15 Temmuz gibi maalesef talihsiz bir darbe girişimi de bu döneme denk geldi. Buna rağmen bütün mesai arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarımla iyi niyetli bir şekilde hizmet etmeye çalıştık” dedi.

Prof. Dr. Sami Özcan'ın konuşmasının ardından söz alan Kafkas Üniversitesi'nin yeni Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Prof. Dr. Özcan'a bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, “Kafkas Üniversitesi'nin ilk resmi devir teslim töreni olacak. Bu vesileyle Prof. Dr. Sami Özcan'a teşekkür ederim. Bu geleneği de böylece başlamış olduk. Benim söyleyeceğim sözlerin büyük kısmını hocam söyledi. Gerçekten ömürlerinin en güzel yıllarını Kars'a harcamış oldular. Burada evlendiler, burada çocuk sahibi oldular. Ve o çocukları burada büyüttüler. Gerçekten üniversitenin öğrenciliğinden başlayıp, bugüne kadarki bütün süreçlerine şahit oldular. Ve çok emekleri oldu. Hem üniversiteye, hem şehrimize, dolayısıyla hem üniversitemiz adına, hem şehrimiz adına kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte sizlerle birlikte, arkadaşlarımızla birlikte üniversitemizde ne gerekiyorsa bunun çabası içerisinde olacağız” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından devir teslim törenine geçildi. Prof. Dr. Sami Özcan, görevi Prof. Dr. Hüsnü Kapu'ya devretti. Özcan, Kapu'ya çiçek takdim etti. Kapu'da Özcan'a bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı plaket verdi.