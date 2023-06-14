Kafkas Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu

Kafkas Üniversitesi'nde mezuniyet mezuniyet heyecanı yaşandı.

Kafkas Üniversitesi Spor Salonu'nda yapılan mezuniyet töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirtir konuşmayı üniversite 1'incisi öğrenci, öğrenciler adına yaptı.

Daha sonra söz alan KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, “1992 yılında kurulan üniversitemiz, 30 yılı aşan bir eğitim ve öğretim kurumu olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Kuruluşundan günümüze, 30 yılı aşan bu süreçte üniversitemiz her türlü faaliyetlerini anayasamızın kanunlarına göre yürütmektedir. 30 yılı aşkın bir eğitim öğretim kurumu olduğundan üniveriste yerleşkemiz, personel, öğrenci ve fiziki mekan açısından önemli bir büyüme ve gelişme kaydetmiştir. Üniversitemizde eğitim öğretim, araştırma ve uygumla faaliyetleri 11 fakülte, bir devlet konservatuarı, 3 yüksek oku, 9 meslek yüksek okulu, 3 enstitü ve 29 araştırma ve uygumla merkezinde sürdürülmektedir. 2022-2023 eğitim öğretim yılında ön lisans, lisans, lisans üstü eğitimde toplam 20 bine yakın öğrenciyle akademik yılımızı tamamlıyoruz” dedi.

Son olarak söz alan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Türkiye Yüzyılı'mızda gençlerden devlet ve millet olarak bazı beklentilerimiz var elbette. Kendinize, ailenize ve ülkenize karşı sorumluluğu olan bireyler olarak önemli görevler alacaksınız, Bilimsel bilgi ve becerilerinizi en iyi şeklide kullanırken, aynı zamanda sabırlı, hoşgörülü, şefkatli, merhametli, özellikle de insan sevgisi ile hareket etmeniz oldukça önemlidir.

Mesleki yaşam sınavınız, hayat mücadeleniz şimdi başlamaktadır ve ömür boyu sürecektir. Sizlerin başarısı bizleri onurlandıracaktır.Ülkemizin bugünden daha iyi olması, bu aziz milletin huzuru, refahı ve mutluluğunun bugünden daha iyi olması için gece, gündüz demeden çalışmalısınız.

Ülkemizin çok önemli potansiyele sahip olduğunu, büyük fırsat ve imkanlar sunduğunu aklınızdan çıkarmayın. Üstleneceğiniz görev ne olursa olsun sizden beklentimiz, Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizin 2023, 2053, 2071 vizyonlarına sahip çıkmanız, bu doğrultuda çok çalışarak toplumumuzun yaşam standardını bugünkünden daha yukarıya taşımanız, çağdaş medeniyetler seviyesine getirmenizdir.Siz gençlerden en büyük beklentimiz olan bu ilerlemeyi gerçekleştireceğinize ve ülkemiz adına fevkalade başarılı işlere imza atacağınıza olan inancım ve güvenimin bugün burada gördüğüm tablo ile daha da arttığını ifade etmek istiyorum. Sizlere inanıyoruz, sizlere güveniyoruz ve sizleri çok seviyoruz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaket ve hediyeleri Vali Türker Öksüz, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ve protokol üyeleri tarafından verildi. Öğrenciler daha sonra kep atarak, sevinçlerini salonu dolduran aileleriyle paylaştı.