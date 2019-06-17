Kafkas Üniversitesi'nde mezuniyet sevinci

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ)'de 2018.2019 eğitim öğretim yılında 2 bin 800 öğrenci diplomalarını alarak mezun oldu. Mezun olan öğrenciler, mutluluklarını aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte yaşadı.

KAÜ Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda “Genel Mezuniyet” töreni düzenlendi. Törene Vali Türker Öksüz, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, akademisyenler, öğrenci aileleri ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Mezun öğrenciler adına Fen Edebiyet Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Öğrencisi Habibe Şahin, bir konuşma yaptı.

Daha sonra söz alan Kafkas Üniveristesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, ““1992 yılında kurulan Üniversitemiz 27. yılını kutluyor olmanın haklı gururunu yaşamaktadır.” Diyen Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, “Kuruluşundan günümüze uzanan 27 yıllık süreçte Üniversitemizde her türlü faaliyet Anayasamızın ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun temel ilke ve amaçları çerçevesinde yürütülmektedir. Uluslararası standartların yakalanması için yurt dışındaki çeşitli üniversiteler ile işbirliği anlaşmaları yapılmış, karşılıklı öğrenci ve öğretim elamanı değişimi suretiyle öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinin zenginleştirilmesi sağlanmıştır. Coğrafi olarak Ön Asya'nın Türkiye'ye giriş kapısında olan bölgede bulunan üniversitemiz, Kafkasya ve Orta Asya Ülkeleri ile Ülkemiz arasında bilim ve kültür köprüsü oluşturma çabalarını da başarı ile sürdürmektedir. 27 yıllık eğitim-öğretim yolculuğunda Üniversite yerleşkelerimiz personel, öğrenci ve fiziki mekan açısından önemli bir büyüme ve gelişme kaydetmiştir. Üniversitemizde; Eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama faaliyetleri, 11 Fakülte, 1 Devlet Konservatuarı, 3 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu, 1 Bağımsız Bölüm, 3 Enstitü ve 21 Araştırma ve Uygulama Merkezinde sürdürülmektedir” dedi.

2018-2019 Eğim Öğretim Yılında Ön lisans, Lisans, Lisansüstü eğitimde toplam 20 bin 938 öğrenci ile akademik yılı tamamladıklarını anımsatan Rektör Kapu, “Öğrenci sayımızın içerisinde, toplam 16 farklı ülkeden toplam 1.783 yabancı uyruklu öğrenci eğitim ve öğrenim görmektedir. Üniversitemiz akademik kadrosunda 74 Profösör, 62 Doçent, 304 Doktor Öğretim Üyesi, 204 Öğretim görevlisi, 254 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 898 öğretim üyesi bulunmaktadır. Bugünkü mezuniyet törenimizde yaklaşık 2800 öğrencimizi mezun etmenin haklı gururunu yaşamaktayız” diye konuştu.

Son olarak söz alan Kars Valisi Türker Öksüz, “Kafkas Üniversitemizin 2018-2019 öğretim yılı mezuniyet töreninde sizlerle bir arada bulunmaktan, siz sevgili gençlerimizin mezuniyet heyecanına ortak olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti belirterek hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Çocuklarımızın mezuniyet sevincine eşlik etmek için il dışından gelen değerli velilerimiz; sizler de Anadolu'nun Kafkaslara açılan kapısı olan, Ebu'l Hasan Harakani Hazretlerinin diyarı, şehitler yurdu Gazi şehir Kars'a hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Son yıllarda ülkemizin dört bir yanında üniversiteler açılmakta, var olan üniversitelerimize de yeni alan ve bölümler eklenerek üniversitelerimizin sürekli büyümesi ve gelişmesi sağlanmaktadır. Kafkas Üniversitemiz de kurulduğu 1992 yılından bu yana her alanda büyük gelişmeler kaydetmiş, bugün sahip olduğu 45 akademik birim, 872 öğretim elemanı ve yaklaşık 20 bin öğrenci kapasitesiyle doğu Anadolu'nun en önemli üniversitelerinden bir haline gelmiştir. Yarının güçlü Türkiye'si için, şehrimizin geleceği için üniversitemizin özellikle tarım, hayvancılık ve turizm başta olmak üzere diğer sektörler ile iç içe olması, toplumla ve STK'larla ve sanayiyle yakın diyalog içerisinde, işbirliği içinde olması büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda; bilimsel çalışmaların yanı sıra üstleneceği misyon ile şehrimize yön veren, ilimizin sahip olduğu toplumsal, tarihsel ve kültürel değerlerimizin tanıtılması, turizm ve hayvancılığın gelişmesi, sosyal, kültürel ve ekonomik hedeflerimize ulaşabilmemiz için Kafkas Üniversitemizin büyük roller üstleneceğine yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

Ailelere seslenen Vali Öksüz, daha sonra şunları söyledi:

“Göz bebeğiniz evlatlarınız bugünden itibaren artık bu milletin emrinde, ülkemizin geleceği için çalışacaklar. İnşallah gençlerimiz siz ailelerin desteği ile gerek kamu, gerek özel sektörde, gerekse kendi işlerini kurmak suretiyle hayatlarına yön vererek sizlere, vatanına ve milletine yararlı birey olarak yaşamdaki yerini alacaklardır. Sizler bugün uzun ve meşakkatli bir eğitim ve öğretim hayatının ardından bölgemizin en büyük üniversitelerinden biri olan Kafkas üniversitesinden mezun olmanın haklı gururunu yaşıyorsunuz. Bugün yeni bir hayata başlıyorsunuz. Bundan sonra artık öğrendiklerinizi uygulamaya geçirerek kendi ayaklarınız üzerinde duracağınız yeni bir yaşama adım atmaktasınız. Bu nedenle hayata atılmanızın başlangıcı olan bu mezuniyet töreninin arzuladığınız yaşam için iyi bir başlangıç olmasını temenni ediyorum. Sizin başarınızla hocalarınız ve ailelerinizle birlikte bizler de gurur duyuyoruz. Gençlerden devlet ve millet olarak bazı beklentilerimiz var. Türkiye Cumhuriyetinin bugünden daha iyi olması, bu aziz milletin huzurunun, refahının ve mutluluğunun bugünden daha iyi olması için gece gündüz demeden çalışmalısınız. Sizden, ülkemizi gelişmiş ülkeler ligine yükseltmenizi, toplumumuzun yaşam standardını yükselterek çağdaş medeniyetler seviyesine getirmenizi bekliyoruz. Siz gençlerden en büyük beklentimiz olan bu ilerlemeyi gerçekleştireceğinize ve ülkemiz adına fevkalade başarılı işlere imza atacağınıza olan inancım ve güvenimin bugün burada gördüğüm tablo ile daha da arttığını ifade etmek istiyorum. Sizlere inanıyoruz, sizlere güveniyoruz ve sizleri çok seviyoruz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun.”

Yapılan konuşmaların ardından bölümlerinde dereceye giren öğrencilere diplomaları ve çeşitli hediyeler verildi. Kafkas ekibi gösterisi ve konserin ardından öğrenciler, 10'de geri sayarak kep attı. KAÜ'den 2018-2019 eğitim-öğretim yılında mezun olan 2 bin 800 öğrenci mezuniyet sevinçlerini aileleriyle yaşadı.