Kafkas Üniversitesi'nden Azerbaycan'a eğitim gezisi

Kars Kafkas Üniversitesi ve Nahçıvan Devlet Üniversitesi arasında 2013 yılında imzalanan anlaşma çerçevesinde Azerbaycan'ı ve Azerbaycan Türkçesini yakından öğrenme amaçlı uygulamalı gezi düzenlendi.

Kafkas Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı anabilim dalında eğitim gören 1. ve 2. sınıf öğrencileri Meltem Kaymakçı, Emre Nalbantoğlu, Bora Nüsret Namkoç ve yüksek lisans öğrencisi Burak Özlem, bölümün öğretim üyesi Doç. Dr. Çulpan Çetin rehberliğinde Nahçıvan'a gitti.

Nahçıvan Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saleh Maharramov, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elşen Guliyev ziyaret eden heyet, Nehçıvan Üniversitesi'nin Tarih-Filoloji Fakültesinde Azerbaycan Türkçesi ile ilgili derslere giridi, Ders sonrasında ise Nahçıvan Kalesi, Nuh Peygamber'in mezarı ve türbesi, Hanlar Sarayı, Mümine Hatun Türbesi, Hıyaban ve civarında olan Elince Kalesi, Eshab-ı Kehv tarihi yerler ve müzeler Edebiyat Müzesi, Hüseyin Cavit Evi ve Müzesi, Behruz Kengerli Müzesi, Halı Müzesi gezildi.

Öğrencilerin isteğini dikkate alan üniversite rektörlüğü tarafından bir de konser programı düzenlendi. Bölüm öğrencileri Meltem Kaymakçı ile Emre Nalbantoğlu şarkılarıyla salonu dolduranları coşturdu. Ayrıca, Nahçıvan Devlet Üniversitesi Televizyon programında Doç. Dr. Çulpan Çetin ve öğrenciler Kafkas Üniversitesi ile ilgili bilgi verdiler ve Nahçıvan şehri ve Nahçıvan Devlet Üniversitesi ile ilgili izlenimlerini paylaştılar.