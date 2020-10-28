Kağızman Gençler Birliği Spor yönetimden kaymakam ve belediye başkanına 36 numaralı forma

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi'nde 2020-2021 futbol sezonunda Kars 36 Spor ile birlikte Kars'ı temsil edecek olan Kağızman Gençler Birliği Spor yönetimi Kaymakam İshak Çınar ile Belediye Başkanı Nevzat Yıldız'ı ziyaret ederek 36 numaralı forma hediye etti.

Kağızman Gençler Birliği Spor yönetimi önce kaymakam İshak Çınar'ı makamında ziyaret etti. BAL Ligi hakkında Çınar ile istişarede bulunan mavi beyazlı takımın yöneticileri, daha sonra Başkan Nevzat Yıldız'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Her iki ziyarette de genel olarak BAL ligi konuşuldu. Yapılan transferler hakkında Çınar ve Yıldız'a bilgi verildi. Ziyaret sonrasında formalarını alan Çınar ve Yıldız Gençler Birliği Spor'a her türlü destek vereceklerini kaydettiler.