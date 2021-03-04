Kağızman Gençlerbirliği Spor yönetiminden Akhisarspor'a ziyaret

Kars'lı iş adamı ve Akhisarspor Kulüp Başkanı Evren Özbey ile yöneticisi Serhat Özbey ile kulüp binasında bir araya gelen Kağızman Gençlerbirliği Spor Kulübü yöneticileri, Kars futbolunun gelişimi için görüş alış verişinde bulundular.

Akhisarspor Başkanı Evren Özbey, Kars futbolu hakkında projelerinin olduğunu belirterek Karslı futbolcuları için ellerinden geleni yapacaklarını belirttiler.

Sıcak bir ortamda geçen ziyaret sonrasında taraflar birbirlerine takımlarının formalarını hediye etti.