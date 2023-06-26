Kağızman'da 2 motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 ağır yaralı

Kağızman'da 2 motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücülerinin yola savrulduğu kazada, 2 sürücü de ağır yaralandı.

Kaza; Kars'ın Kağızman ilçesi Şahindere Mahallesi, Üniversite Yolu üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki K.D. idaresindeki 16 ASF 088 plakalı motosiklet ile M.N. idaresindeki 36 AAC 721 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her 2 sürücü ve motosikletler yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ardından ambulanslara alınan yaralılar, Kağızman Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan sürücülerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Motosiklet kazası ile ilgili tahkikat başlatıldı.