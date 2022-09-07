İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kağızman'da dolu yağışı etkili oldu

Kars’ın Kağızman ilçesinde şiddetli rüzgarla birlikte etkili olan dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde şiddetli rüzgarla birlikte etkili olan dolu, hayatı olumsuz etkiledi.


Kapalı hava, akşam saatlerinde Kağızman'da yerini yağmura bıraktı. Kısa süre içerisinde şiddetli rüzgar ile birlikte yağış doluya dönüştü. Dakikalarca süren dolu ve şiddetli rüzgar, ilçedeki meyve ağaçları ve dışarıda bulunan araçların zarar görmesine neden oldu.


Yer yer fındık büyüklüğünde yağan doludan korunmak isteyen caddedeki vatandaşlarsa çareyi dükkan ve tentelerin altına sığınmakta buldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.