Kağızman'da gerçeği aratmayan sınav

Yaklaşan üniversite ve liselere geçiş sınavları için Kağızman'da çalışmalara hız veren ilçe milli eğitim müdürlüğü aynı anda ilçede sınava girecek yaklaşık bin dört yüz öğrenciye üniversiteye hazırlık ve liselere geçiş sınavı uyguladı. Gerçek usulle yapılan sınavlarda polis kontrolüne kadar her şey gerçeği aratmadı.

Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Bayşar, “Amacımız sınava girecek öğrencilerimizin üzerindeki baskıyı azaltarak önlerindeki sınavlara hazırlamak soru şekillerinin de tam olarak yansıtıldığı deneme sınavlarının öğrencilerimiz açısından eksiklerinin tamamlamalarında kendilerine büyük katkı sunacağını düşünüyoruz” dedi.