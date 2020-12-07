İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kağızman'da jandarmadan şafak operasyonu!

Kağızman’da, kasten adam öldürme olayı ile ilgili 5 eve jandarma ekiplerince operasyon düzenledi.

Kağızman'da, kasten adam öldürme olayı ile ilgili 5 eve jandarma ekiplerince operasyon düzenledi.


İl Jandarma Komutanlığı'nca 03.09.2020 tarihinde aasten adam öldürme olayını aydınlatmak maksatlıyla Kağızman ilçe mülki sınırları içerinde önceden tespit edilen 2 eve operasyon düzenlenirken şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.


Jandarma ekiplerince yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız silahlara ait 109 adet mühimmat ve 1 adet askeri tip gaz maskesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.


Ele geçirilen ruhsatsız silahlar, kriminal inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezine gönderildi. Olayla gözaltına alınan şüpheli 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.