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Kağızman'da kaçak kol saatleri ele geçirildi

Kağızman’da jandarma ekiplerince yapılan uygulamada 85 adet kaçak kol saati ele geçirildi.

Kağızman'da jandarma ekiplerince yapılan uygulamada 85 adet kaçak kol saati ele geçirildi.


Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca Kağızman Akçay Köyü mevkinde yol kontrol ve arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.


Jandarma ekiplerince durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada otobüste yolcu olarak bulunan bir kişinin valizinde yapılan aramada değişik markalarda 85 adet kol saati ve 280 adet erkek cüzdanı ele geçirilerek muhafaza altına alınırken, olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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