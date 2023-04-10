Kağızman'da kayısı ağaçları çiçek açtı

Anadolu'nun kayısı ambarı olarak bilinen Kars'ın Kağızman ilçesinde kayısı ağaçları beyaz çiçeklerini açarken, ilçe adeta beyaza büründü.

Kağızman'da çiçek açan kayısı ağaçları kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken, kayısı yetiştiricilerinin 2023 yılının bereketli geçmesi dileklerinde bulundu.

Aras Nehri yatağında bulunan ve Türkiye'nin kayısı üretimindeki önemli yerlerinden birisi olan Kağızman'daki kayısı bahçelerinde adeta renk cümbüşü yaşanıyor.

Kayısı ağaçlarının çiçek açtığını ifade eden kayısı yetiştiricileri, "2023 yılında Kağızman kayısısı çiçeklerini açtı. Bu yıl Kağızman kayısısından iyi bir rekolte bekliyoruz. Kısa bir soğuk dönemimiz oldu. Ama çok şükür fazla bir etkilenme olmadı. Kağızman kayısısının en büyük özelliklerinden bir tanesi sulu olması ve sofralık olması, alyanak denilen bir çeşide sahibiz. Kağızman kayısısının tadı diğer bölgelere oranlara daha iyi ve daha kalitelidir" dedi.

Öte yandan, beyaz çiçekleriyle gelinlikleri andıran kayısı ağaçları, Kars-Kağızman Karayolu kenarını adeta beyaz bir perdeyle süslüyor.