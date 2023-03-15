İhlas Haber Ajansı

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Kağızman'da komandolar El-Bab'a dualarla uğurlandı

Kağızman Jandarma Komando Taburu’nda görevli 150 jandarma komando, dualarla Suriye’ye uğurlandı.

Kağızman Jandarma Komando Taburu'nda görevli 150 jandarma komando, dualarla Suriye'ye uğurlandı.


Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin El-Bab kentine gidecek olan komandoların törenine Kaymakam Okan Daştan, Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, protokol üyeleri, komandolar, komandoların aileleri ve vatandaşlar katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kur'an-ı Kerim okundu. Aileleriyle kucaklaşan komandolar, daha sonra dualar eşliğinde Suriye'nin El-Bab kentine gitmek için yola çıktı.

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