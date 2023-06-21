Kağızman'da menfez ve köprüler yeniden onarılacak

Kağızman'da etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yağmur sonrası gelen sel menfez ve köprülere zarar verdi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde etkili olan sağanak yağmur, seli de beraberinde getirdi. İlçeye bağlı Çallı köyüne ait dere yatağında meydana gelen sel sebebiyle hasar gören menfez ve köprüleri Kaymakam Okan Daştan, İl Özel İdaresi ve DSİ yetkilileriyle birlikte yerinde gördü.

Yetkililerden bilgi alan kaymakam Daştan, selden zarar gören köprü ve menfezin kısa sürede onarılmasını istedi. Bölgede yapılan çalışmaları da inceleyen Daştan, daha sonra Çallı köyünden ayrıldı.