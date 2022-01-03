İhlas Haber Ajansı

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Kağızman'da Mevlana İlkokulu Kütüphanesinin açılışı yapıldı

Kağızman’da yapımı tamamlanan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Kağızman'da yapımı tamamlanan kütüphanenin açılışı yapıldı.


Kars'ın Kağızman ilçesinde Mevlana İlkokulu kütüphanesinin yapımının tamamlandı. Yapımı tamamlanan kütüphanenin açılışını Kaymakam Hamza Türkmen yaptı.


Kaymakam Türkmen, daha sonra kütüphaneyi gezerek yetkililerden bilgi aldı. Bir süre öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Türkmen, kitap okumanın önemine değinerek, öğrencilerden kitap okumalarını istedi.


Kaymakam Hamza Türkmen, daha sonra Mevlana İlkokulu'ndan ayrıldı.

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