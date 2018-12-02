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Kağızman'da MHP mevcut Başkan Nevzat Yıldız ile yoluna devam edecek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2019 yerel seçimlerde Kars’ta adaylarını belirlemeye başladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2019 yerel seçimlerde Kars'ta adaylarını belirlemeye başladı. MHP 2019 yerel seçimlerinde Kağızman'da mevcut Belediye Başkanı Nevzat Yıldız ile yoluna devam etme kararı aldı.


MHP Kağızman İlçe Başkanı Metin Bingöl, MHP Kağızman Belediye Başkan adayının Nevzat Yıldız olduğunu açıkladı.


MHP Kağızman İlçe Başkanı Metin Bingöl, “MHP'nin Kağızman Belediye Başkanlığına 3 arkadaşımız müracaat etti. Genel Merkezimiz de Belediye Başkan adayının Nevzat Yıldız olmasına karar verildi. Uzun yıllar Kağızman MHP İlçe Başkanlığı görevini yapan mevcut Belediye Başkanımız Nevzat Yıldız, 2019 yerel seçimlerde MHP'nin adayıdır. Allah hayırlı, uğurlu etsin” dedi.


Metin Bingöl, “Genel Merkezimiz Kağızman halkının hepsini kucaklayacak, mazisi temiz, lekesiz pırıl pırıl bir aday tespit etti. Hepimizin örnek aldığı Nevzat Yıldız partimizin belediye başkan adayıdır. Nevzat Yıldız, herkesin sıcak baktığı bir kardeşimizdir. Bu seçimler sadece yerel bir seçim değil, birlik ve beraberlik açısından önemlidir. Dürüstlüğü, mütevaziliği ve soy ismi gibi pırı pırıl Yıldız gibi olan Nevzat Yıldız ile Kağızman'da çok iddialıyız” diye konuştu.


Kağızman'da yaptığı hizmetlerle gündemde kalmayı başaran Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, hizmetlerin devamı için yeniden partisi tarafından aday gösterildi. 2014 yerel seçimlerinde göreve başlayan ve Kağızman'da herkesi kucaklayan Yıldız'ın yeniden aday gösterilmesi Kağızmanlıları da sevindirdi.

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