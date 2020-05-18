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Kağızman'da PKK'lı teröristlere yönelik operasyon sürüyor

Kağızman’da şehit düşen askerin kanı yerde kalmadı.

Kağızman'da şehit düşen askerin kanı yerde kalmadı. Güvenlik güçlerince 3 terörist etkisiz hale getirildi.


Kağızman Çemçe Madur Bölgesi'nde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 3 teröristin etkisiz hale getirilirken, bölgede güvenlik güçlerinin hava destekli operasyonu sürüyor.


Öte yandan, Kağızman'da teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin şehadet haberi Isparta'daki evine ulaştı. Şehidin acı haberi ailesine verildi. Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin evine Türk bayrağı asıldı.

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