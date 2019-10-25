Kağızman'da polisten kaçan araçtan kaçak sigara çıktı

Kağızman'da uygulama noktasında polisi görerek kaçan araçtan 5 bin paket kaçak sigara çıktı.

Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce kaçakçılığın önlenmesi amacıyla yapılan yol uygulamasında polisi görerek kaçan araç, polis ekiplerince takibe alındı. Polisin takip ettiği araç yoldan çıkarak durdu. Polis tarafından yakalanan araçta yapılan aramada aracın arka koltuk ve bagaj kısmında saklanmış 5 bin paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili olarak araç sürücüsü gözaltına alınarak Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen sürücünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.