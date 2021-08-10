Kağızman'da sele kapılan kadın hayatını kaybetti

Kars'ın Kağızman ilçesinde sel sularına kapılan kadın hayatını kaybetti.

Kars'ın Kağızman ilçesinde sağanak yağmur sonrası sele kapılan Meryem Nazik isimli kadın kayboldu. Durum, jandarma ve AFAD ekiplerine bildirildi. Olay yerine sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri Meryem Nazik'i arama çalışması başlattı. Yapılan arama çalışmalarında Meryem Nazik'in cansız bedeni Akçay köyünden geçen dere yatağında bulundu.

AFAD ekiplerince sudan çıkarılan Meryem Nazik'in cesedi Kağızman Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan Kağızman'da yağmur sonrası meydana gelen sel vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi.