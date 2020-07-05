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Kağızman'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kars’ın Kağızman ilçesinde iki taraf arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde iki taraf arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Kağızman ilçesine bağlı Güney köyünde İsrafil B. ve Mehmet B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet B. ve kavgayı ayırmak isteyen Altun B. vuruldu. Yaralanan iki kişi Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet B. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Altun B.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.


Jandarma ekipleri köyde geniş önlem alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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