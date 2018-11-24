Kağızman'da su dolu çukura düşen çocuk boğuldu

Kağızman'da oyun oynarken su dolu çukura düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kağızman Yukarıbayan Mahallesi'ndeki evlerinin çevresinde oyun oynayan 3 yaşındaki S.K. Su Deposu'nun önünde bulunan içi su dolu çukura düştü. Düştüğü çukurdan çıkmayan S.K.'dan haber alamayan ailesi, arama çalışması başladı. S.K.'yı çukurda hareketsiz halde bulan, ailesi hemen olay yerine ambulansa çağırdı.

Olay yerine gelen ambulans ile Kağızman Devlet Hastanesi'ne sevk edilen S.K. burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. S.K.'nın hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

S.K.'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.