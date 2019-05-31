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Kağızman'da toprağa gömülü EYP düzeneği bulundu

Kağızman’da güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda, PKK’lı teröristlerce toprağa gömülü EYP bulundu.

Kağızman'da güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda, PKK'lı teröristlerce toprağa gömülü EYP bulundu.


Kars İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen terörle mücadele harekatı kapsamında Kağızman ilçesi Çemçe kırsalında icra edilen operasyonel faaliyette toprağa gömülü vaziyette EYP düzeneği ele geçirildi. Ele geçirilen EYP düzeneği adli makamların talimatıyla jandarma bomba imha uzmanı tarafından olay yerinde güvenli bir şekilde patlatılarak imha edildi.

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