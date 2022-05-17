Kağızmanlı genç buluşçular hünerlerini sergiledi

Kağızman'da Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 4006 Bilim Fuarı Projeleri çerçevesinde başarı gösteren Avcı Mahmut Ortaokulu öğrencilerinin hazırladıkları projeler büyük beğeni topladı.

Bugün açılışı yapılan Kağızman Avcı Mahmut Ortaokulunca hazırlanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 4006 Bilim Fuarı ziyaretçilerini ağırladı. Genç buluşçuların hazırladığı birbirinden becerikli projeler oldukça beğeni topladı. Bilim fuarı açılışına Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Güner, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı. İkramların yapıldığı ve çeşitli gösterilerin sunulduğu festival havasındaki bilim fuarı 1 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Avcı Mahmut Ortaokulu Müdürü Sinan Çil, “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun desteğiyle bu yıl ilkini düzenlediğimiz Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 4006 bilim fuarının açılışını gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyiz. Hepinizin bildiği üzere bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücü birleşimidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da hayal gücünün ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. Bu amaç doğrultusunda fuarımızda araştırma alanında 6 proje, tasarım alanında 13 proje, inceleme alanında 6 proje olmak üzere toplam 25 projeyi 50 öğrencimiz 10 danışman öğretmenin nezaretinde özverili çalışmalarını ortaya koydular. Öğretmen ve öğrencilerin gayretli çalışmaları ile ortaya çıkan bu projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni ederiz. Bu fuarda çeşitli çalışmalarını sergileyen çocuklarımız ileride ülke yararına olacak büyük buluşların mimarı olabilirler. Her biri birer bilim insanı olarak ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırabilir” dedi.