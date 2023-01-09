İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kağızmanlı öğrenciler şampiyonluğa doymuyor

Kağızmanlı öğrenciler, Okullar arası Voleybol Turnuvası’nda Kars şampiyonu oldu.

Kağızmanlı öğrenciler, Okullar arası Voleybol Turnuvası'nda Kars şampiyonu oldu.


Kars'ta düzenlenen Voleybol Şampiyonası sona erdi. Şampiyona Kağızman'dan katılan Kazımkarabekir Ortaokulu voleybol takımı rakiplerini geçerek 1'inciliği kazandı.


Kağızman Kazımkarabekir Ortaokulu kız voleybol takımı ise aynı turnuvada rakibine final karşılaşmasında yenilerek il 2'inciliği kazandı.


Öte yandan Kağızman Kazımkarabekir Ortaokulu'nun başarılarının artarak devam etmesi adına eğitim, spor ve kültürel alanda öğrencilerin gelişimine katkı sunmaya devam edileceği öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.