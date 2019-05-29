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Kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü

Kars’ta, hakimiyeti kaybolan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Kars'ta, hakimiyeti kaybolan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.


Kaza, Kars-Mezra-Ardahan yolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Ö. idaresindeki 75 AG 261 plakalı kamyonet, Kars'tan Ardahan istikametine seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü M.Ö. araçta sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen jandarma güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri yaptıkları incelemede sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.


Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kamyonet sürücüsü M.Ö.'nün cansız bedeni Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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