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Kar Timleri iş başında

Sarıkamış’ı etkisi altına almaya başlayan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle Karayolları 18.

Sarıkamış'ı etkisi altına almaya başlayan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri mücadele ediyor. Karayolları ekipleri koordineli olarak 24 saat görev yapıyorlar.


Kar, tipi ve buzlanmaya karşı Karayolları 18.Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler meteorolojiden gelen uyarılara göre ekipler aralıksız hizmet veriyor.


İlçe ile köy bağlantı yollarının açık kalmasını sağlayan ekipler Sarıkamış'ta kar yağışlarından halkın olumsuz etkilenmemesi için ihtiyaca göre gece-gündüz çalışma yapıyor.

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