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Kar üstünde cirit gösterisi nefes kesti

Kars’ta ata sporu cirit gösterisi nefesleri kesti.

Kars'ta ata sporu cirit gösterisi nefesleri kesti. Soğuk havada yapılan gösteri atların feslerini dondurdu.


Kars'ın Selim ilçesinde ata sporu cirit zor koşullar altında sürdürülüyor. İlçeye bağlı Başköy ve Kekeç köylerinde gençlerin bir araya gelerek yaptıkları cirit gösterisi yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Karslı zeminde yapılan cirit gösterisi zaman zaman atlara ve sürücülerine zor anlar yaşattı. Karla kaplanan müsabaka alanında atların zaman zaman izleyicilerin arasına dalması heyecan dolu dakikalar yaşanmasına neden olurken, cirit gösterisini izleyen vatandaşlar ise keyifli anlar yaşadı. Allah-u Ekber Dağları eteklerinde renkli görüntülerin yaşandığı cirit gösterisi sonrasında vatandaşlar atlara binerek bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

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